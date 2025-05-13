Gölbaşı Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile teknik iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile kentsel gelişimin bilimsel ve mesleki esaslara uygun şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

İmza törenine Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Derya Başyılmaz, şube yöneticileri ve teknik personel katıldı.

Protokolün Amacı: Bilimsel ve Katılımcı Kentsel Gelişim

İmzalanan protokole göre; Gölbaşı’nda sağlıklı kentleşme, nitelikli yapılaşma ve kültürel, tarihi ile doğal değerlerin korunarak geliştirilmesi hedefleniyor. Ortak çalışmalarla Gölbaşı’nın geleceğine yönelik projelerin katılımcı ve planlı şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

“Kent Kimliğini Ortak Akılla Şekillendirmek İstiyoruz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, protokol hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Gölbaşı’nı geleceğe hazırlarken uzmanlık, bilim ve katılımcı anlayışla hareket etmeyi önemsiyoruz. İlçemizin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini koruyarak, planlı bir kentsel gelişim sağlamak istiyoruz. Mimarlar Odası ile imzalanan bu protokol, kent kimliğini ortak akılla şekillendirmeye yönelik bir adımdır. Bu kapsamda, estetik ve güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyoruz."

Mimarlar Odası: “Sürdürülebilir Kent Modeli İçin Önemli Bir Adım”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Derya Başyılmaz ise yapılan iş birliğine ilişkin olarak, “Gölbaşı’nın sürdürülebilir kentleşme modeli doğrultusunda gelişmesi için bu protokol önemli bir adım. Belediyeyle birlikte çeşitli projeler üreteceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Tören, katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.