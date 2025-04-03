Günel, müvekkili Murat Ongun hakkında gerçek dışı ve iftira niteliğinde ifadelerde bulunan kişinin Kültür A.Ş’nin eski avukatı Selman Narman olduğunu belirtti.

Murat Ongun'un avukatı Günel, Narman'ın geçmişte Kültür A.Ş ile husumetli olduğunu ve bu nedenle kurum aleyhinde savcılığa beyanda bulunduğunu vurguladı.

Ayrıca, Selman Narman’ın 9 Ağustos 2021'deki ifadesinde, soruşturma konusu yapılan ihalelerin tamamen hukuka uygun olduğunu ve kendisine hiçbir talimat verilmediğini açıkça ifade ettiğini belirten Günel, ancak Narman’ın bugün tamamen zıt bir açıklama yaparak, müvekkili Murat Ongun’un kendisine talimat verdiğini öne sürdüğünü ifade etti.

Avukat Serkan Günel, bu tutarsızlık karşısında sorular sormak gerektiğini belirterek, "Hangisi doğru? Ne değişti? Hangi vaat veya şartlar altında bu ifadeyi verdi?" şeklinde sorguladı.

Günel, yaptığı yazılı açıklamada hukukun ve adaletin er ya da geç gerçeği ortaya çıkaracağını dile getirdi.

Serkan Günel , yaptığı yazılı açıklamada ,"Üzücü olan, bu kişinin bir meslektaşımız olması ve daha önce çalıştığı bir kurum aleyhinde savcılığa beyanlarda bulunmuş olmasıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu meslektaşımız Kültür A.Ş tarafından İş Kanunu m. 25/2’den haklı sebeple işten çıkarılmış ve işe iade davası açmış yani kurumla husumeti olan biridir. Durumun diğer ilginç bir yanı ise bugün müvekkil ve İBB iştiraki Kültür A.Ş aleyhine ifadelerde bulunan Selman Narman’ın aşağıda sonuç kısmını paylaşacağım bir ifadesi: Selman Narman, 9 Ağustos 2021 tarihinde kendi imzasıyla 10 sayfalık ayrıntılı bir ifade vermiştir. Bu ifadesinde, şu anda büyük yolsuzluk olarak gösterilerek soruşturmaya konu edilen ihalelerin hukuka tamamen uygun olduğunu, bizzat ihale komisyonu üyesi ve avukat sıfatıyla detaylıca anlatmıştır. Kendisine bu ihaleler yapılırken herhangi bir talimat alıp almadığı sorulduğunda ise açıkça "hayır, hiç kimseden talimat almadım" cevabını vermiştir!" şeklinde kamuoyunu bilgilendirdi.