Trendyol Süper Lig’in 19’uncu hafta mücadelesinde Akdeniz temsilcisi Antalyaspor ile başkent ekibi Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Reşat Onur Coşkunses’in yönettiği karşılaşmada perdeyi 13. dakikada Gençlerbirliği adına Sekou Koita açtı ve konuk ekip 1-0 öne geçti. Antalyaspor, bu gole 26. dakikada Dario Saric ile yanıt vererek skoru eşitledi. İlk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Antalyaspor, 63. dakikada Sander van de Streek’in golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Antalyaspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

