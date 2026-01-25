Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Kulübü'nün eski Başkanı Ali Koç’un Teknik Direktör Okan Buruk’u tehdit ettiği iddiası üzerine sert bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu ifadelerin yalnızca bireysel değil, doğrudan Galatasaray camiasını hedef aldığını belirtti.

“Tehdit, Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır”

Açıklamada, Okan Buruk’a yönelik sözlerin bir suç olduğuna vurgu yapılarak bu durumun futbol sahalarındaki rekabeti saha dışına taşıma girişimi olduğu belirtildi. Galatasaray, teknik direktörlerine yapılan tehdidi kulübün tamamına yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirdi.

“Sahada yenemeyenler farklı yollar deniyor”

Galatasaray cephesi, Ali Koç’un geçmişte dile getirdiği adalet ve şeffaflık söylemleriyle bugünkü tutumunun çeliştiğini savunarak "Galatasaray'ı sahada yenemeyip, bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu şahıs, görevi bırakınca ailesinin sahip olduğu güçle, kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

“Türk sporu için tehdit oluşturuyor”

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, söz konusu davranışların Türk sporuna ve spor kamuoyundaki kardeşlik ortamına zarar verdiği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Ali Koç’un tutumunu “Türk sporu için gerçek bir tehdit” olarak nitelendirdi.

Okan Buruk’a destek

Açıklamanın sonunda Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk’un sonuna kadar yanında olduklarını kamuoyuna duyurdu. Ayrıca yaşanan sürecin ilgili kurumlar tarafından araştırılması gerektiği vurgulanarak kamuoyu ve yetkililer göreve davet edildi.