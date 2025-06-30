Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. Ekipler, S.G., A.S., R.Ç. ve Ö.Ç.'nin bulunduğu otomobili durdurmak istedi ancak şüpheliler dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Polisin takibe aldığı araç, kovalamaca sırasında önce bir sivil otomobile ardından da bir polis aracına çarptı. Tüm uyarılara rağmen kaçmayı sürdüren araç, sonunda önü kesilerek durdurulabildi.

Araçta ve Şüphelilerde Çeşitli Maddeler Ele Geçirildi

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan detaylı aramada; 528 adet sentetik hap, 8 gram taş kokain (iki parça halinde), 4 gram eroin, 11 adet kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütücü, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, farklı çaplarda toplam 25 adet fişek ele geçirildi.

2 Kişi Tutuklandı, 2 Kişi Serbest

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ç. ve S.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.