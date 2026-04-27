İsrail’in Gazze ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu’nun “2026 Bahar Misyonu”, İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki hazırlıklarını tamamlayarak Augusta yat limanından hareket etti.

Farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler ve gönüllüler tarafından oluşturulan sivil inisiyatif, Gazze’ye yardım taşımak amacıyla Akdeniz’e açıldı.

İspanya’nın Barselona kentinden 12 Nisan’da yola çıkan filo, 23 Nisan’da Sicilya Adası’na ulaştı. Burada yapılan son hazırlıkların ardından İtalya’dan katılan aktivistler de Siracusa ve Augusta limanlarında tekneleriyle filoya dahil oldu.

Katılımlarla birlikte tekne sayısı 65’e yükselirken, Augusta açıklarında filoyu Greenpeace gemisi karşıladı.

Küresel Sumud Filosu’nun, önümüzdeki günlerde Gazze’ye ulaşarak insani yardım malzemelerini bölgeye teslim etmeyi hedeflediği belirtildi.