Kahveci, 1991'de vatani görevini sürdürdüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesinde girdiği operasyonda sağ bacağından yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 yıl tedavi gören ve 12 kez ameliyat olan Kahveci, iç güvenlik gazisi unvanını alarak bir kamu kurumunda çalışmaya başladı.

Yaklaşık 8 yıl önce emekli olan Kahveci, ilgi duyduğu fotoğrafçılıkta kendisini geliştirerek son 15 yılda 428 kuş türünü görüntüledi.

Kahveci, AA muhabirine, askerliğinin bitimine kısa bir süre kala sağ bacağından yaralandığını, Hakkari, Van, Diyarbakır ve Ankara'da tedavi gördüğünü söyledi.

Ankara'da çeşitli ameliyatlar geçirdiğini dile getiren Kahveci, 6 ay yoğun bakımda kaldığını, iki arkadaşının da aynı operasyonda gazi olduğunu ifade etti.

Kahveci, vatan borcunu severek yaptığını belirterek, 'Hatta vurulmamış olsaydım iki arkadaşımla birlikte özel harekata seçilmiştik, nasip olmadı. Gazi olmak çok özel bir duygu. Anlatılmaz yaşanır, vatanımızı çok seviyoruz.' dedi.

Tedavi gördüğü hastanelerdeki gazilerle güzel dostluklar edindiğini ifade eden Kahveci, 'Vatan borcumuzu öderken bu iş başımıza geldi. Allah'ın takdiri tabii. Vatanımıza canımız fedadır.' ifadesini kullandı.

Kahveci, askerde başladığı fotoğraf merakını sivil hayatında da sürdürdüğüne değinerek, Trabzon Fotoğraf Sanatı Derneğinin 8 yıl başkanlığını yaptığını belirtti.

Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini dile getiren Kahveci, 'Gazilik unvanı almak ayrı bir gurur, kendimi doğaya veriyorum. İnsanlarla ve hayvanlarla doğada yaşamak hoşuma gidiyor, bundan zevk alarak bu işi yapmaya devam ediyorum. Allah ömür verdiği müddetçe de buna devam edeceğim.' dedi.

Kuşları fotoğraflayabilmek için sabırla beklediğini anlatan Kahveci, şöyle devam etti:

'Bu nedenle de Türkiye'nin hemen hemen her yerini gezdim. Bir sürü yerde de arkadaşlarım oldu. Onlar buraya geliyor, yardım ediyorum, bende kalıyorlar, ben de onlarda kalıyorum. Şanlıurfa, Gaziantep, Bursa, Çanakkale'de arkadaşlarımız var. Hastalığımla ilgili hiçbir zaman düşünmedim. Herkes bir engelli adayıdır. 20 yaşına kadar sağlamdık. Sonra başımıza geldi, şükürler olsun, gözlerimiz görüyor, elimiz, ayağımız tutuyor.'

Kahveci, fotoğrafını çektiği ipekkuyruk kuşunun kendisi için özel bir tür olduğunu belirterek, 'Karadeniz Sahil Yolu'nda Trabzon göç yolundadır. İstanbul'dan girer, Zonguldak, Samsun buradan gelir. Bir kısmı Sibirya tarafına Rusya'ya, bir kısmı da Hatay'dan Basra Körfezi'nden Afrika ya gider.' ifadelerini kullandı.