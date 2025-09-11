Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hasadı süren kırmızıbiberin çöplerinden temizlenerek kurutulup pul biber haline getirilmesi sürecinde 8 bin mevsimlik işçi mesai yapıyor.

Türkiye’nin kırmızıbiber ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı İslahiye’de 26 bin 900 dekar alanda üretimi yapılan ve ‘Kırmızı altın’ olarak adlandırılan acı kırmızıbiber hasadı sürüyor. Bu yıl aşırı sıcaklıklar ile kuraklık nedeniyle yüzde 30 rekolte kaybı yaşanan biberde 39 bin ton rekolte bekleniyor. Kırmızıbiber hasadıyla birlikte pul bibere dönüştürmesi süreci de başladı. Tarlada hasadı yapılarak tesislere getirilen biberler, tek tek çöplerden arındırılarak temizleniyor.

İlçede pul biber üretimi yapılan 20 tesiste, merkez ve kırsal mahallelerde oluşturulan çöp çekme alanlarında ise 8 bin tarım işçisi istihdam edilirken, mevsimlik işçiler acıdan ekmeklerini kazanıyorlar. 2 ay sürecek çalışmada çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 8 bin tarım işçisi, aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen Merve Aydın ile Hasret Dilberoğlu, acı biber çöpü çekerek ailelerine destek olurken, okul masraflarını çıkartmak için çalışıyor. İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, hasadı devam eden kırmızıbiberin binlerce insanın 2 ay süreyle istihdam edilmesine imkan sağladığını belirterek, "Pul biber’ üretiminin ilçe ekonomisine katkı sağladığı gibi mevsimsel olarak binlerce kişiye de istihdam imkanı sunuyor. Biber çöpü çekme işçiliğinde 8 bin mevsimlik işçimiz var. Bu işçilerimiz acıyla kazançlarını sağlıyorlar. Yurdun her yerinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman'dan geliyor, ‘Kırmızı altın’ olarak adlandırılan İslahiye biberi aromasıyla, lezzetiyle, rengiyle ve kalitesiyle öne çıkmaktadır" diye konuştu.