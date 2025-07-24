SEVGİ GÜLDOĞAN

24 Temmuz, Türk basını için tarihi bir anlam taşır. 1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte basında sansür kaldırılmış ve bu tarihten itibaren, her yıl Basın Bayramı olarak kutlanmıştır. Ancak son yıllarda, özellikle 2000’li yıllardan itibaren, basın özgürlüğü konusunda yaşanan olumsuz gelişmeler, bu günü bir kutlama değil, "Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü" olarak hatırlatmaktadır.

TÜRKİYE'DE MEDYA SIKINTILARI

Son yıllarda, medya sektörü üzerindeki baskılar giderek artmış, Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) göre, 12 binden fazla gazeteci işsiz kalmış ve yüzlerce yayın organı kapanmıştır. Halen cezaevlerinde tutuklu bulunan 18 gazeteci olduğu belirtiliyor. ATGB, 24 Temmuz’da yaptığı açıklamada, gazetecilerin üzerindeki siyasi ve ekonomik baskıların son bulması gerektiğini vurguladı.

“Basın özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır. Gazetecilik suç değildir ve özgür basın susturulamaz” denilen açıklamada, medyanın doğru, tarafsız ve etik ilkelere bağlı habercilik yapma sorumluluğu hatırlatıldı.

ETİK İLKELER VE MEDYA-SİYASET İLİŞKİSİ

ATGB, açıklamasında sadece iktidarı değil, muhalefet cephesindeki medya-siyaset ilişkilerini de eleştirdi. Bazı gazetecilerin maddi çıkarlar karşılığında taraflı yayın yaptığı iddiaları dile getirildi ve bu tür etik dışı davranışların medya dünyasında yer bulmaması gerektiği ifade edildi.

GAZETECİLİK MESLEĞİNE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

ATGB, tüm meslektaşlarını, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne uygun bir şekilde haber yapmaya davet etti. Gazetecilerin, haber kaynağını meslek etiklerine uygun bir biçimde kullanarak, çıkar ilişkilerinden uzak, yalnızca toplumu bilgilendirmekle yükümlü olduklarını belirtti.

GELECEĞE DÖNÜK TALEPLER

Açıklamada, medya üzerindeki baskıların son bulması ve gazetecilerin özgürce görevlerini yerine getirebilmesi için bazı talepler sıralandı: “Medyaya yönelik siyasi ve ekonomik baskılar derhal sonlandırılmalı, sansür uygulamalarına son verilmeli ve cezaevindeki gazeteciler serbest bırakılmalıdır.”

ATGB Başkanı Recai Aksu, tüm gazetecileri, kamu yararını önceleyen, etik ilkelere dayalı habercilik yapmaya çağırdı.