Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurma hedefiyle yeni sezona hazırlanan Galatasaray, stoper arayışlarına hız verdi. Özellikle Victor Osimhen transferinin tamamlanmasının ardından, sarı-kırmızılılar savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

6.5 MİLYON EURO İSTENDİ

Galatasaray'ın yerli stoper arayışında radarına aldığı isim, Ajax forması giyen genç yetenek Ahmetcan Kaplan oldu. Geçtiğimiz sezon Hollanda ekibinde fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Kaplan'ın, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, bu transfer için Ajax Kulübü ile resmi temaslara geçti. Hollanda temsilcisinin Ahmetcan Kaplan için yaklaşık 6.5 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi olduğu öğrenildi. Galatasaray ise bu ücreti aşağı çekmek ve transferi sonraki satıştan pay teklifiyle tamamlamak niyetinde.

Oyuncu tarafıyla da görüşen Galatasaray yönetimi, Ahmetcan Kaplan'ın talep ettiği 2.5 milyon Euro'luk maaşı yüksek bularak indirime gitmesini istedi. Kulübün bu sezonki transfer bütçesinin büyük bir kısmını Osimhen'e ayırması nedeniyle, diğer transferlerde daha uygun maliyetli çözümler aradığı biliniyor.

Ahmetcan Kaplan transferi, Galatasaray'ın hem yerli rotasyonunu güçlendirme hem de genç ve potansiyelli bir oyuncuyu kadrosuna katma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Transfer sürecindeki son gelişmeler, kısa süre içinde netlik kazanacak.