Irak Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre Hüseyin, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve artan gerilim masaya yatırıldı.

Bakan Hüseyin, İsrail veya başka herhangi bir tarafın Irak hava sahasını ihlal etmesinin ülke egemenliğine açık bir saldırı ve uluslararası hukukun ihlali olduğunun altını çizdi.

Iraklı Bakan, savaşın Hürmüz Boğazı’nın kapanmasına kadar ilerlemesinin, küresel enerji piyasasında büyük bir kriz yaratacağını ve dünya ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler doğuracağına vurgu yaptı.

Muhabir: Haydar Karaalp