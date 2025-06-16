Kaza, saat 17.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Damlama mevkisinde yaşandı. M.A.A. kontrolündeki yabancı plakalı karavan, aynı yönde giden H.Ü.'nün kullandığı 50 AFC 696 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle karavanın ön kısmı hurda oldu. Çevredekilerin ihbarıyla birlikte kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, Sultan Bozkurt'un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ağır yaralanan sürücü M.A.A., ambulansla hastaneye kaldırılırken Bozkurt'un cenazesi de otopsi için morga kaldırıldı. Kamyon şoförü H.Ü. gözaltına alındı, kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA