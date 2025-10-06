Fransa’da siyasi gündem yeniden şekilleniyor. François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis’ten güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından, 9 Eylül’de Başbakanlık görevine getirilen Sebastien Lecornu, yeni hükümetini resmen kurdu.

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin, yaptığı açıklamada Lecornu’nun kabineyi oluşturduğunu duyurdu. Yeni hükümette görev alacak isimler de açıklandı. Buna göre;

Roland Lescure Ekonomi ve Maliye Bakanı,

Eric Woerth Konut Bakanı,

Naima Moutchou Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı,

Marina Ferrari ise Spor ve Gençlik Bakanı olarak atandı.

Düşen Hükümetin Ardından Yeni Dönem

Fransa’da François Bayrou’nun başbakanlığındaki hükümet, 9 Eylül’de yapılan bütçe görüşmelerinde 194’e karşı 384 oyla güvenoyu alamayarak düşmüştü. Bayrou, oylama öncesinde yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik zorluklarına dikkat çekmiş, hazırladıkları bütçenin önemini vurgulamış ancak muhalefeti ikna edememişti.

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevlendirmesiyle başbakanlık koltuğuna oturan Sebastien Lecornu, şimdi ülkeyi yeni bir ekonomik ve siyasi istikrara taşımayı hedefliyor.

Yeni kabinenin, Fransa’da ekonomik reformlar, dijital dönüşüm ve kamu yönetiminde yenilikçi adımlar atması bekleniyor. Elysee kaynaklarına göre Lecornu’nun hükümeti, ulusal birlik ve teknolojik kalkınmayı önceleyen bir vizyonla hareket edecek.

Fransa siyasetinde yeni dönemin kapılarını aralayan bu gelişme, Avrupa genelinde de dikkatle izleniyor.