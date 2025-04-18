Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi, Poll Films yapımcılığında 30 Mayıs 2025’te vizyona girecek.

2003–2012 yılları arasında 240 bölüm süren ve Türk televizyon tarihine damga vuran Sihirli Annem, 2021’de Exxen platformunda yeni kadrosuyla yeniden izleyici karşısına çıkmıştı. Şimdi ise serinin sevilen karakterleri, bu kez beyaz perdede yepyeni bir macera için geri dönüyor.

İnci Türkay yine Betüş rolünde

Filmin başrolünde, dizinin ikonik karakteri Betüş’e hayat veren İnci Türkay yer alıyor. Türkay, bu projeyle birlikte uzun bir aranın ardından setlere döndüğü ikinci yapımda izleyiciyle buluşacak. İlk paylaşılan görüntülerde Türkay’a Şahap Sayılgan (Sadık), Nevra Serezli (Dudu Peri) ve Gül Onat (Perihan Teyze) gibi dizinin orijinal kadrosundan tanıdık isimler eşlik ediyor.

Yeni oyuncular ve yapay zekâ sürprizi

Filmde ayrıca Ayşen İnci (Periliçe), Jess Molho (Yavuz), Süeda Çil (Firuze) ve Tiraje Başaran (Pakize) gibi yeni yüzler de yer alıyor. Ancak en dikkat çeken gelişme, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster’ın, canlandırdığı Eda karakteriyle yapay zekâ teknolojisi sayesinde filme dahil edilmesi oldu.