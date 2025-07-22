EBRU APALAK

Filistin Eylem Komitesi, bugün İstanbul’da 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın (IDEF 2025) açılışını protesto etti. Atatürk Havalimanı’nın önünde yapılması planlanan eylem, İstanbul Valiliği’nin fuar çevresindeki metro seferlerini durdurması nedeniyle Yenibosna Metro çıkışına taşındı. Komite, Bakırköy Kaymakamlığı’nın altı günlük eylem yasağına karşın bir araya gelerek, İsrail ordusuna silah ve teknoloji sağlayan şirketlerin Türkiye’den çıkarılması çağrısında bulundu. Basın açıklamasını Komite adına Öyküm Bozkurt okudu.

Bozkurt, İsrail’in emperyalist destekle 22 aydır yürüttüğü soykırım saldırılarında yüz binlerce Filistinlinin katledildiğini ve abluka altındaki Gazze’de her gün açlıktan ölümler yaşandığını vurguladı. Lockheed Martin, BAE Systems, Leonardo gibi birçok şirketin İsrail ordusuna silah ve mühimmat sağlayarak soykırımdan kazanç sağladığını belirterek, bu şirketlerin IDEF 2025’te ağırlanmasını eleştirdi. Fuarın, “daha güvenli bir dünya” söylemiyle tanıtılmasına tepki gösteren Bozkurt, bunun Filistin halkına yönelik “ikiyüzlü bir yaklaşım” olduğunu ifade etti.

“IDEF 2025 DERHAL İPTAL EDİLMELİ”

Filistin halkının yaşam hakkını yok sayarak para kazanan şirketlerden birçoğunun İstanbul’da IDEF 2025’te ağırlanmasına şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın düzenlediği bu fuar, İsrail ordusunu besleyen onlarca şirkete alan açarken şu anda soykırım saldırısı altındaki Filistin halkından utanmadan kendini ‘daha güvenli bir dünyaya olan taahhüt’ şeklinde tanıtıyor.

Her fırsatta Filistin halkının yanında olduğunu söyleyen siyasi iktidar, Filistinlilerin açlıktan artık onar onar ölmeye başladığı bugünlerde; soykırımcı İsrail ordusuna F-16 ve F-35 savaş uçakları, saldırı helikopterleri, füzeler, zırhlı araçlar, radar sistemleri, denizaltılar ve daha pek çok askeri mühimmat ve teknoloji üreten Lockheed Martin’e, Bae Systems’e, Leonardo’ya, TKMS’ye, GE Aerospace’e, Rolls Royce Power Systems’e, Honeywall’a, HP’ye, Leupold’a ve Teledyne’e en üst düzeyde koruma sağlayarak ürünlerini pazarlamalarını sağlıyor. Bu iki yüzlülüğü artık kimse daha fazla kabul etmiyor. Bu şirketlerin ülkeye sokulması ve böylesi etkinliklerde yer bulması, soykırım ortağı şirketlerin bu suçu daha fazla işlemeye teşvik edilmesi demektir. IDEF 2025 derhal iptal edilerek soykırımcı İsrail’e silah yemin eden şirketlerin tanıtım yapmasına izin verilmeyeceği açıklanmalıdır.”

Filistin Eylem Komitesi, Türkiye'nin İsrail’e yönelik herhangi bir askeri ambargo kararı almadığını, üsleri kapatmadığını, limanlarını açık tuttuğunu ve soykırıma karşı uluslararası çağrılara kulak tıkadığını belirterek, siyasi iktidarı suç ortaklığıyla itham etti. Komite, Türkiye’nin vakit kaybetmeden İsrail’e açık bir ambargo uygulaması ve bu şirketlerle tüm ilişkileri kesmesi gerektiğini vurguladı. “Filistin halkının özgürlüğü ve yaşamını hiçe sayanları rahat bırakmayacağız.” diyerek açıklamayı sonlandıran Bozkurt, uluslararası dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.