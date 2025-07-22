Toplam 165 milyar dolarlık bu dev projeyle Çin, enerji üretiminde tarihi bir adım atmayı hedefliyor.

Yarlung Zangbo Nehri, Hindistan’da Brahmaputra olarak biliniyor. Nehir üzerine inşa edilecek barajın, tamamlandığında Çin’in enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılaması bekleniyor. Uzmanlara göre bu proje, ülkenin yenilenebilir enerji üretiminde devrim niteliğinde bir dönüşüm yaratabilir.

Ancak projenin sadece ekonomik değil, siyasi sonuçları da olacağı belirtiliyor. Hindistan ve Çin arasında yıllardır süren sınır anlaşmazlıkları göz önüne alındığında, bu hamlenin bölgedeki jeopolitik tansiyonu artırabileceği ifade ediliyor. Enerji üretimiyle birlikte su kaynaklarının kontrolü de tartışma konusu haline gelebilir.

Çin'in bu projeyle enerji bağımsızlığını artırmayı hedeflediği, ancak bölgesel dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu.