Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapamayan milliler, ilk seti 25-22, ikinci seti ise 25-11 gibi farklı bir skorla kaybetti. Oyunda istediklerini sahaya yansıtamayan Filenin Sultanları, ikinci setin ardından büyük bir moral kaybı yaşadı.

Tarihi Skor: 25-4!

Üçüncü sette ise adeta tarih yazıldı. Ay-yıldızlı ekip, Çekya karşısında seti 25-4 kazanarak Voleybol Milletler Ligi tarihine geçti. Bu skor, ligde şimdiye kadar alınmış en farklı set galibiyeti olarak kayıtlara geçti ve millilere moral verdi.

Dördüncü Sette Direniş Yetmedi

Tarihi setin ardından büyük bir motivasyonla dördüncü sete çıkan Türkiye, oyunu başa baş götürdü. Ancak setin ortalarında 18-15 geriye düşen milliler, farkı kapatmakta zorlandı ve seti 25-20 kaybederek maçı 3-1’lik skorla rakibine teslim etti.

Milliler Turnuvada Yola Devam Ediyor

Çin ve Türkiye etaplarından sonra Hollanda’daki ilk maçta ev sahibi Hollanda’yı 3-0 mağlup eden milliler, Çekya karşısında yaşadığı bu mağlubiyete rağmen VNL’de iddiasını sürdürüyor. Takım, turnuvanın kalan maçları için hazırlıklarını sürdürüyor.