Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, GSTV’ye açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren İlkay, “İlk kez Galatasaray forması giymek benim için çok özel bir his. Bu formayla önemli başarılara imza atmaya hazırım. Çocukken televizyonda Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izlerdim ve bir gün bana da nasip olmasını hayal ederdim. Şimdi o hayalin gerçekleşmesine çok az kaldı. Umarım iyi futbol sergileyip taraftarımıza keyif veririz” ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da seslenen 34 yaşındaki yıldız oyuncu, “Bana gösterdiğiniz sevgiden dolayı teşekkür ederim. Galatasaray ailesinin bir parçası olmak çok özel bir duygu. Bizi sezon boyunca en iyi şekilde destekleyin. Biz sahada sizin hırsınızı hissettiğimizde daha fazlasını ortaya koyacağız. İnşallah hep birlikte büyük başarılara ulaşacağız” dedi.