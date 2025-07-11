Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Özel’in konuşmasında Manavgat’ta yürütülen bir soruşturmayla ilgili kamuoyuna yanıltıcı bilgiler verdiği ve kamu barışını bozmaya elverişli söylemlerde bulunduğu ifade edildi.

“Halkı Yanıltıcı Bilgi Yaymak” Suçlaması

Başsavcılık açıklamasında, Özgür Özel’in, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mevcut bir soruşturma dosyasına ilişkin gerçek dışı iddiaları kamuya açık bir şekilde dile getirdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Özgür Özel isimli, siyasi parti lideri olan milletvekili kişinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakı ile ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayması şeklinde gelişen eylemleri nedeniyle; hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi gereği ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır.”

Siyasi Gelişmeler Yakından Takip Ediliyor

Soruşturmanın başlatılması, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı. Özel’in Antalya mitinginde yaptığı açıklamalarda, Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın siyasi gerekçelere dayandığını savunması dikkat çekmişti. Bu sözlerin ardından başlatılan adli sürecin, önümüzdeki günlerde siyasi tartışmaları daha da alevlendirmesi bekleniyor.