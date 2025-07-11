Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katıldı. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen mitingde konuşan Özel, “Karşı karşıya olduğumuz bu zor günlerde Antalya halkı iradesine sahip çıkıyor” diyerek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yönelik operasyonlara tepki gösterdi.

“Antalya Ayakta, İftiralara Karşı Hep Birlikteyiz”

Miting alanını dolduran kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özel, “Ey Erdoğan, bu meydanı görüyor musun? Buradayız, birlikteyiz, omuz omuzayız. Enerjimiz yüksek, irademiz çelikten. Yolumuz iktidar yolu, başaracağız” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in haksız bir şekilde tutuklandığını savunan Özel, “Muhittin Böcek bu kente yıllarca hizmet etti. 26 yıllık belediye başkanlığı döneminde halkın güvenini kazandı. Antalya, Torosların evladı Böcek’i yalnız bırakmayacak” sözleriyle destek mesajı verdi.

“Baklava Kutusuyla Kumpas Kuruldu”

Mitingde dikkat çeken konulardan biri de Manavgat’ta yaşanan gelişmeler oldu. Özel, söz konusu olayın organize bir siyasi kumpas olduğunu öne sürerek, “Bir ay önce uyuşturucudan yakalanan bir şahsı baklavacı diye eğitip iftiraya zorladılar. CHP'li belediye meclis üyeleri hedef alındı. Ama Manavgat halkı bu oyuna gelmeyecek” dedi.

CHP lideri, “Baklava kutusu da, ayakkabı kutusu da sizin. Biz halkın partisi olarak yolsuzluğa da, iftiraya da geçit vermeyeceğiz” diyerek iktidara sert eleştiriler yöneltti.

“Emekliler, Gençler, İşsizler İçin Mücadele Ediyoruz”

Ekonomik sorunlara da değinen Özgür Özel, iktidarın maaş politikalarını eleştirdi. “Asgari ücret açlık sınırının altında, emekli maaşı sefalet düzeyinde. Erdoğan’a sesleniyorum: Emekliye, asgari ücretliye müjde vereceksen çık açıkla. Aksi halde halk seni sandıkta gönderecek” ifadelerini kullandı.

Meclis’in yaz tatiline girmesine de tepki gösteren Özel, “Bu yaz millet perişanken, Meclis tatile giremez. Ara zam hakkımızı söke söke alacağız” dedi.

“Antalya’dan Tüm Türkiye’ye Sesleniyoruz”

Mitingin sonunda, erken seçim çağrısını yineleyen Özel, “2 Kasım’da erken seçim olmalı. Sandığı getirin, kararı millet versin. Biz halkın yanındayız, sizden korkmuyoruz” diyerek kalabalıktan büyük alkış aldı.

Özel, konuşmasını “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek sonlandırdı. Antalya’da oluşan birlik ve dayanışma atmosferi, miting sonunda uzun süre alkışlarla karşılık buldu.