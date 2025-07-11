Ankara'nın Pursaklar ilçesine bağlı Karaköy mevkiinde seyreden bir belediye otobüsünün motor bölümünden aniden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, paniğe kapılmadan aracı kenara çekerek yolcuları hızla tahliye etti.

Şoför Yangın Tüpüyle Müdahale Etti Ama Yetmedi

Otobüs şoförü, yangına araçta bulunan yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Ancak motor kısmındaki alevlerin büyümesi nedeniyle yangın kısa sürede kontrol edilemez hale geldi.

İtfaiye Müdahale Etti, Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otobüs ciddi hasar aldı ve kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların hızlı tahliye edilmesi olası bir faciayı önledi.