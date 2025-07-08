Futbolda yeni sezonun ilk düdüğünün çalmasına daha bir ay var. Ancak, geçtiğimiz hafta yapılan fikstür çekimiyle birlikte futbolun büyüsünü şimdiden hissetmeye başladık.

Evet, Trendyol Süper Ligde mücadele edecek olan 18 takım kaderini belirleyecek 34 haftalık maratona hazırlanıyor. Her sezon olduğu gibi bu yıl da yeni umutlar, yeni heyecanlar, taptaze yüzler ve tribünlerde tükenmeyen hayaller var.

Ancak bu sezon, özellikle üç takım için çok daha anlamlı olacak… Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Fatih Karagümrük yeniden Süper Ligde. Yıllar boyu Süper Lig’in renklerinden biri olan, sadece mücadeleleriyle değil, tarihleri, kültürleri ve yetiştirdikleri oyuncularla Türk futboluna katkı sunmuş bu üç camia, ait oldukları yere geri döndüler. İyi de ettiler…



Kocaelispor’un Körfez’den yükselen sesini, Gençlerbirliği’nin başkente özgü vakarını ve Karagümrük’ün semt ruhunu tekrar Süper Lig ortamında hissetmek, futbolseverler için sadece nostalji değil, aynı zamanda bir kazanç. Bu takımlar, Süper Lig’in yalnızca rekabetini değil, hafızasını da zenginleştiriyor.

Bir de madalyonun diğer tarafına, yani vedalara bakalım… Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden Bodrumspor, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor… Futbolun doğasında düşmek de var elbet. Ama önemli olan, bu geçici ayrılığın bir son değil, yeni bir başlangıç olabilmesi. Bu dört kulübün de kısa sürede yeniden Süper Lig’e dönecek güce sahip olduğuna inanıyorum. Bir yanda Ege’nin genç temsilcisi Bodrumspor’un dinamizmi, diğer yanda Adana Demirspor’un köklü geçmişi… Hatayspor’un yaşadığı zorluklara rağmen gösterdiği direnç ve Sivasspor’un Anadolu’daki istikrar sembolü kimliği… Onlar şimdilik farklı bir yolda yürüyecekler, ama yollarının yeniden Süper Lig’e çıkmasını diliyorum. Çünkü bu lig, sadece büyüklerle değil; kendine has hikâyesi olanlarla anlam kazanıyor.



Dileğimiz belli: Kazasız, belasız, saha dışı gerginliklerden uzak, sadece futbolun konuşulduğu bir sezon… Hakem kararlarının değil, oyunun konuşulduğu, polemiklerin değil, yeteneklerin öne çıktığı, adaletin ve rekabetin kol kola yürüdüğü bir lig istiyoruz. Tüm kulüplerin, oyuncuların, teknik heyetlerin, taraftarların ve elbette biz gazetecilerin tek derdi; iyi futbol, güzel oyun olsun.

Yeni sezon; geçmişin yükünü değil, umudun gücünü taşısın. Ve bu güzel oyunun her köşesinde, samimiyetin, emeğin ve fair-play’in izleri silinmesin.

Kalın sağlıcakla…