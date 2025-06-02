Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan (JAKEM) Atlı Jandarma Timi geçici olarak Muğla Jandarma Komutanlığı emrine gönderildi. Atlı Jandarma Timi, Ölüdeniz başta olmak üzere Kayaköy, Belcekız ve Kumburnu Plajı ile Likya Yolu gibi turizm noktalarında göreve başladı. Timin görevleri arasında asayişin sağlanması, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, çevre suçlarının önlenmesi ve olası orman yangınlarına karşı erken müdahale bulunuyor. Zorlu arazi şartlarında yüksek hareket kabiliyeti sağlayan atlı tim, ulaşılması güç bölgelerde de devriye faaliyetlerine devam ediyor.

Uygulamanın özellikle yaz aylarında artan nüfus yoğunluğuna karşı caydırıcı güvenlik önlemi olduğu aktarıldı, bölge halkı ve turistlerin Atlı Jandarma Timi'ne ilgi gösterdiği kaydedildi.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)-