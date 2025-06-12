Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemede, olayda ihmali olduğu belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Bugün açıklanan bilirkişi raporuna göre, olayın yaşandığı havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirtilen sitenin bakım ve güvenlik işleri sorumlusu Ahmet S., gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Raporda toplam 6 kusur tespit edildiği belirtildi.

Özgür Özel'den açıklama!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanımız kapsamlı bir açıklama yaptı. İki şüphelinin gözaltında olduğu söyleniyordu, adli kontrolle serbest bırakılmışlar. Manisa’nın havasını koklayan, suyunu içen, Ferdi Başkan’ı tanıyan Manisa savcılarının nerede hata varsa bulup, kim suçluysa cezalandıracağına inanıyoruz” dedi.

Sevilen Başkan Ferdi Zeyrek, mimarlık alanında kariyer yapmış, 2024 yerel seçimlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Aynı zamanda Ege Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürütüyordu. Soruşturma süreci Manisa kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, savcılık olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.