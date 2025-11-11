Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında oynadı, maçın hakemi Allard Lindhout'un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA'ya resmî uygulamasını yaptı. Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının oyunun doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA'nın söz konusu olayların olması gereken ciddiyet ve vedilikle incelenmesi talep edildi. Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, kamuoyundaki gelişmelerle paylaşılacaktır. "

