Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kilis’e gelen Erbakan, bir restoranda düzenlenen programda partililerle bir araya geldi. Etkinliğe Yeniden Refah Partisi Kilis İl Başkanı Fazıl Tosyalıoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

“650 binin üzerinde üyemiz var”

Burada konuşan Erbakan, partisinin üye sayısına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yeniden Refah Partisi’nin 650 binin üzerinde üyeye ulaştığını ifade eden Erbakan, bu sayıyla Türkiye’nin en fazla üyeye sahip üçüncü siyasi partisi olduklarını söyledi.

Hedef: 1 milyon üye

Partinin büyüme hedeflerine de değinen Erbakan, şunları kaydetti:

“2024 yerel seçimlerinde aldığımız oy oranıyla Türkiye’nin üçüncü büyük siyasi partisi olduk. Hedefimiz üye sayımızı daha da artırmak. Seçimlere kadar bu sayıyı 1 milyona taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

“Anadolu’yu karış karış gezeceğiz”

Türkiye’nin seçim atmosferine girdiğini vurgulayan Erbakan, saha çalışmalarına hız vereceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye artık seçim atmosferine girmeye başladı. Sahada bu anlamda yoğun bir çalışma yürüteceğiz. Halkımızla iç içe olarak Anadolu’yu karış karış gezeceğiz. Davamızı kapı kapı dolaşıp anlatarak yolumuza devam edeceğiz.”