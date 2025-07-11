Kızılcahamam’da 11-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı öncesinde açıklamalarda bulunan Acar, Erdoğan’ın konuşmasının sürecin nasıl ilerlediğini ve bundan sonraki adımları içeren önemli mesajlar barındıracağını belirtti.

“Cumhurbaşkanımız bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme yapacak,” dedi.

AK Parti’den ‘Liderlik’ Temalı Yeni Açılım

Acar ayrıca, toplantının teması olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “milletin gücüyle sınırları aşan liderlik” özelliğinin vurgulandığını belirtti.

“Bugünkü Türkiye’nin liderliği tüm dünyada kabul görüyor. Bu liderlik modelini anlatan özel bir tema ve şarkı hazırlandı,” ifadelerini kullandı.

Acar, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir belgesel film üzerinde çalışıldığını ve bu kamp sürecine özel içeriklerle partinin geçmişi ve geleceğinin buluşturulduğunu aktardı.

Genel Sekreter İnan: “Ortak Aklın Katkısı Büyük”

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise yaptığı açıklamada, Kızılcahamam kamplarının AK Parti'nin başarılarında önemli rol oynadığını vurguladı.

“Girmiş olduğumuz her genel seçimden birinci parti olarak ayrılmamızda, ortak akılla yapılan bu kampların büyük payı vardır,” diyen İnan, kamp boyunca milletvekilleri, kurul üyeleri ve kurucularla birlikte yeni dönemin yol haritasının belirlenip kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Gözler Erdoğan’ın Açılış Konuşmasında

AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda en çok merak edilen bölüm ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açılış konuşması. Erdoğan’ın özellikle “Terörsüz Türkiye” vizyonuna ilişkin çizeceği yol haritası, siyasi kulislerde ve kamuoyunda büyük beklenti oluşturmuş durumda.