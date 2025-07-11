Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobiliyle Beyza Menek’e (22) çarpıp ölümüne neden olduğu kaza sonrası kaçan E.A. (24), yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Malatya Caddesi’nde meydana geldi. 34 GV 4670 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Beyza Menek’e çarptı. Menek yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Menek, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel bir hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Menek’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazanın ardından sürücünün, otomobilini yaklaşık 100 metre uzaklıkta terk ederek yaya olarak kaçtığı belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, sürücünün E.A. olduğunu tespit etti. E.A. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.