Elazığ'da park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamada, yakınlarda bulunan bir çocuk yaralandı.

Olay, öğleden sonra Doğukent Mahallesi Atmaca Sokak'taki Yeşilay Sitesi önünde meydana geldi. Park halindeki 23 AFG 440 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle çevrede panik yaşanırken, yakınlarda bulunan bir çocuk yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)