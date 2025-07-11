15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü öncesi FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde ekiplerin aramasında; 84 bin 690 dolar, 22 bin 400 avro, 132 bin 600 Türk lirası, 56 ziynet eşyası, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 2 şarjör ile 143 fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: DHA