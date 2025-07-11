Sincan Belediyesi, kreş hizmetleriyle hem çocukların güvenli ve kaliteli bir eğitim ortamında gelişimini desteklemeyi, hem de çalışan annelere katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kısa sürede hizmete giren 8 kreşte 36-60 ay arasındaki çocuklara ev sıcaklığında huzur dolu eğitim imkanı sunuluyor. Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp, etkinlikler yaparak keyifli zaman geçiren çocuklar geleceğe emin adımlarla yürüyor.

Kesin Kayıtlar Kura İle Belirlenecek

Kreşlerde 2025-2026 dönemi için ön kayıtlar başladı. 22 Temmuz’a kadar devam edecek ön kayıt süreci Sincan Belediyesi internet adresinden yapılıyor.

Kesin kayıtların belirlenebilmesi için 24 Temmuz’da Lale Konferans Salonu’nda noter huzurunda çekiliş yapılacak. Ardından 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında kesin kayıt ve evrakların toplanması süreci başlayacak. Gerekli evrakları toplayan aileler, kreşlere müracaat ederek kayıt sürecini tamamlayacak.

Yeni dönem öncesi, minik öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında oryantasyon programı düzenlenecek. Oryantasyon süreci boyunca çocuklar, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla tanışarak kreş ortamına adapte olacak. 2025-2026 eğitim yılı için belirlenen aylık ücret ise 10.000 TL olarak belirlendi.