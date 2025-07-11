Çankaya Belediyesi, eğitime verdiği desteği bu yıl da sürdürüyor. Öğrencilerin sınavlara eşit koşullarda hazırlanmasını amaçlayan ücretsiz Destek Eğitim Merkezleri, hem 8. sınıf hem de 12. sınıf öğrencileriyle mezunlara yönelik kurslar için ön kayıt almaya başladı. Yedi farklı Çankaya Evi'nde verilecek eğitimlerde, Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun içeriklerle uzman öğretmenler görev alacak.

Yedi Merkezde Sınavlara Hazırlık

8. sınıf öğrencileri; Fen, Matematik, Türkçe, İngilizce, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü derslerini Bademlidere, Sokullu, Kırkkonaklar ve Esat Çankaya Evlerinde alacak. 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar ise YKS’ye yönelik derslerini Yıldız, Cebeci ve Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evlerinde görebilecek.

Akademik Başarıya Tam Destek

Merkezlerde verilen eğitim sadece derslerle sınırlı kalmıyor. Öğrencilerin akademik gelişimini takip etmek amacıyla seviye belirleme sınavları uygulanıyor, eksik konular bireysel ve grup etütleriyle tamamlanıyor. Rehberlik, psikolojik destek ve ödev yardımı gibi hizmetlerle öğrenciler çok yönlü olarak destekleniyor. Ayrıca, milli bayramlar ve özel günlerde düzenlenen etkinliklerle öğrencilere sosyal farkındalık da kazandırılıyor.

Veli İletişimi ve Tercih Danışmanlığı

Öğrencilerin gelişimini ailelerle iş birliği içinde sürdüren Çankaya Belediyesi, düzenli veli görüşmeleriyle hem akademik hem de psikolojik süreçleri takip ediyor. Sınav sonuçlarının ardından verilen tercih danışmanlığı hizmetiyle de öğrencilerin gelecek planlamalarına rehberlik ediliyor.

Ön Kayıt Alınan Çankaya Evleri:

8. Sınıflar İçin:

Bademlidere Çankaya Evi

Şemsettin Günaltay Cad. No:35 – Tel: 0312 437 29 69

Esat Çankaya Evi

Bülbülderesi Cad. No:131 – Tel: 0312 446 75 76

Kırkkonaklar Çankaya Evi

Cad. No:16

Sokullu Çankaya Evi

İlke Sok. No:107 – Tel: 0312 480 02 05

12. Sınıflar ve Mezunlar İçin:

Cebeci Çankaya Evi

Kutlugün Sok. No:14 – Tel: 0312 458 89 00 / Dahili: 1866

Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi

Cad. No:2 – Tel: 0312 514 14 30

Yıldız Çankaya Evi

Tiflis Cad. No:38 – Tel: 0312 458 89 00 / Dahili: 4826