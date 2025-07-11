Türkiye'nin 41 yıldır mücadele ettiği terör örgütü PKK, bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarında bulunan Süleymaniye kırsalında düzenlenen törenle silah bıraktı. Törene PKK/KCK yöneticileri Bese Hozat ve Mustafa Karasu da katıldı. Örgüt üyeleri, daha önce yeri belirlenen noktalarda ellerindeki silahları yakarak imha etti. Tören gizlilik içinde gerçekleştirilirken, gazeteciler alana alınmadı. Görüntüler Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kaydedilerek basınla paylaşıldı.

PKK tarafından yapılan açıklamada, “Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz” denildi.

Örgütün kendisini feshettiğini duyurmasının ardından başlayan silah bırakma sürecinin aşamalı olarak devam edeceği belirtildi. PKK mensupları, belirlenen merkezlere bireysel ya da grup hâlinde başvurarak silah tesliminde bulunacak. Sürecin “göstermelik” olmaması adına MİT ve TSK, özel bir doğrulama mekanizması kurarak süreci adım adım izleyecek.