Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Kurum üst yönetimi ve Bölge Müdürleriyle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çay, deneyimli bir ekiple çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Türk basını için önemli hizmetler gerçekleştireceğiz”

Göreve başlamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’la görüştüğünü belirten Çay, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Türk basını adına önemli hizmetler gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

İnternet medyasında yeni dönem

İnternet medyasının resmî ilan yayımlama hakkı kazanmasıyla birlikte Kurumun görev alanının genişlediğini hatırlatan Çay, “Bu dönemde internet mecrasındaki fırsatlardan doğru şekilde yararlanacağız. Planlama ve hedefe gitmek önceliğimiz olacak” ifadelerini kullandı.

“Ölçülebilir hedeflerle ilerleyeceğiz”

Bölge Müdürlerinden geleceğe yönelik planlarını detaylı şekilde hazırlamalarını isteyen Çay, “Ölçülebilir hedeflerimiz olmalı. Doğru planlamayla yola çıkarsak başarıya ulaşırız” diye konuştu. Kurumun temsilinde ve ilişkilerin yönetiminde iletişimin önemine dikkat çeken Çay, Bölge Müdürlerinden bu konuda azami gayret göstermelerini istedi.

Basın sektörünün talepleri yerinde dinlenecek

Basın sektörünün taleplerini yerinde dinlemek istediğini belirten Çay, en kısa sürede Bölge Müdürlükleriyle yüz yüze bir araya geleceğini ifade etti.

Toplantıda söz alan Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş ise Genel Müdür Çay’ın liderliğinde Kurumu daha ileriye taşımak için çalışacaklarını söyledi.