Antalya’da 1994 yılında kalp hastası olduğunu bilmeden anne olan 55 yaşındaki Hamide Akman, doğumdan kısa süre sonra kalp yetmezliği teşhisiyle yaşam mücadelesine başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 1998 yılında yapılan kalp nakliyle hayata tutunan Akman, tam 28 yıldır ikinci kalbiyle sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. “Bebeğimi bile göremem diyordum ama şimdi bebeğimin bebeklerini görüyorum” diyen Akman, Türkiye’nin en uzun süre yaşayan kalp nakillisi unvanına sahip.

28 yıldır ikinci kalbiyle yaşıyor

Doğum sonrası halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran Hamide Akman’a, kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Prof. Dr. Ömer Bayezid’in yönlendirmesiyle kalp nakli listesine alınan Akman, beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki bir kadının kalbiyle yeniden hayata döndü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin ilk kalp nakilli hastası olan Akman, bugün torunlarıyla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

“Organlar toprak olmasın, hayat olsun”

Organ bağışına dikkat çeken Hamide Akman, “Evimin tüm işini kendim yapıyorum, geziyorum, sosyalleşiyorum. Organlar toprak olmasın, hayat olsun, can olsun. Yaşamak güzel ama yaşatmak daha da güzel. Ben kalbimi 24 yaşında bir genç kızdan aldım, organ bağışı yaşa bakmaz” dedi.

Prof. Dr. Bayezid: “Türkiye'nin en uzun yaşayan kalp nakillisi”

Kalp naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, “Hamide Hanım Türkiye'nin en uzun süre yaşayan kalp nakillisi. Nakil sonrası son derece kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdü. Uzun yaşamak kadar konforlu yaşamak da çok önemli. Hamide bunu başardı” ifadelerini kullandı.

7 binden fazla organ nakliyle Avrupa’da öncü merkez

Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, merkezin bugüne kadar 7 binden fazla organ nakli gerçekleştirdiğini belirterek, “Avrupa’nın en fazla organ nakli yapan merkezlerinden biriyiz. Bu yıl yalnızca 13 kalp nakli yaptık, ancak 13 hastaya umut olmak bizim için büyük bir başarı” dedi.

Akciğer nakli için hazırlıklar tamamlandı

Prof. Dr. Özkan, akciğer nakli ruhsatının alındığını belirterek, “Her şeyimiz hazır, ekibimiz tecrübeli. Önümüzdeki yıl akciğer nakillerine başlamayı planlıyoruz. Hastanemizi yenileyerek modern ve hijyenik bir ortamda nakilleri sürdüreceğiz” dedi.

“Tüm nakil türleri bu merkezde yapılıyor”

Nakil rekorunu kırmak istediklerini söyleyen Özkan, “Akdeniz Üniversitesi’nde yılda 300-400 arasında organ nakli yapılıyor. Kalp, karaciğer, böbrek, pankreas, ince bağırsak, kol, yüz ve rahim nakilleri başarıyla gerçekleştiriliyor. Dünyada yapılabilen tüm nakil türleri artık bu merkezde yapılabiliyor. En önemli hedefimiz hastalarımızın uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesi” diye konuştu.