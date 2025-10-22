ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılması planlanan görüşmenin ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, “Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum, boşuna zaman harcamak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Budapeşte’de gerçekleştirilmesi planlanan ancak askıya alınan zirveye ilişkin, “Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum” dedi.

Putin ile görüşmenin neden iptal edildiği sorusuna ise Trump, “Ben bir şey söylemedim. Öyle olacağını söylemedim. Ne olacağını asla bilemezsiniz. Önümüzdeki iki gün içinde ne yapacağımız konusunda size bilgi vereceğiz” yanıtını verdi.

Trump, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı’nda halen bir ateşkesin mümkün olduğuna inandığını da vurguladı.

Kremlin’den açıklama:

Kremlin cephesinden de olası görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Putin’in ekonomi ve yatırım temsilcisi Kirill Dmitriev, görüşme hazırlıklarının sürdüğünü belirtti. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise, “Zamanı belirlenmemiş olan bir şey iptal edilemez” ifadelerini kullandı.