ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail'deki temasları sonrasında ABD ile İsrail'in Gazze’deki ateşkesin uygulanması ve gözetimi için kurduğu merkezde basın toplantısı düzenledi. Vance, sürecin ilerlediğini ancak zaman alacağını söyleyerek, "Ateşkes bitmedi. İki taraf da uzunca bir süredir çatıştığı için bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini ve silah bırakan Hamas unsurlarına af sağlanacağını vurgulayan Vance, Gazze'deki ateşkes planının süreçlerini, ‘Hamas'ın silah bırakması, Uluslararası İstikrar Güçlerinin burada konuşlanması ve alternatif bir yönetimin kurulması’ olarak sıraladı.

Vance, Gazze'de konuşlanacak uluslararası askeri güce ilişkin bir soruya, “Yabancı güçlerden kimlerin buraya geleceğine ilişkin İsraillilere herhangi bir zorlama yapmayacağız. Herkesin oynayacağı bir rol var. Kimileri yeniden yapılanma, kimisi sahada asker, kimisi finansman, kimisi de taraflar arasında iletişim, çatışmasızlığın sağlanması gibi roller oynayacak. Türklerin de bu anlamda şu ana kadar yapıcı bir rol oynadığını görüyoruz. Bunun için de minnettarız" yanıtını verdi.