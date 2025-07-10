Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Burhanettin Duran, görevi Fahrettin Altun’dan devraldı. Devir alma töreni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Törende konuşan Fahrettin Altun, birlikte uzun yıllar mesai yaptığı Burhanettin Duran'a başarılar dileyerek şu ifadeleri kullandı: "Burhanettin Başkanımızla biz uzun yıllar çalıştık, birlikte kitap yazdık, araştırmalar yaptık. Bizim çalışma arkadaşlığımızın yanında çok kıymetli bir dostluk ve kardeşlik hukukumuz oldu. Birbirimizden çok şey öğrendik. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde omuz omuza varlık gösterdik. Görevi kendisine teslim ediyorum, başarılar diliyorum. Bütün mesai arkadaşlarıma, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi

Yeni İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’ın önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın stratejik iletişim politikalarını sürdürmesi ve kurumsal kapasitesini daha da geliştirmesi bekleniyor.