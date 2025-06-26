Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci eşi Mustafa Aksakallı, iki yıllık evliliklerini sona erdirme kararı aldı.

8 Mayıs 2023 tarihinde dünyaevine giren Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti, 23 Kasım 2023’te ilk çocuklarını kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Ancak çift, bugün yaptıkları açıklamayla yollarını ayırdıklarını duyurdu. Bu gelişme, hayranlarını üzdü.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, Can ismini verdikleri oğullarıyla birlikte sade ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyordu.

Kamuoyundan uzak bir aile hayatı benimseyen çift, oğulları Can’la birlikte özel hayatlarını basından uzak şekilde yaşamayı seçmişti.

Mola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldıklarını duyurdu.

"BİZDEN DUYMADIĞINIZ HİÇBİR ŞEYE İNANMAYIN"

Ezgi Mola açıklamasında; "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuz zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler" ifadelerine yer verdi.