Eylül Dönmez, ilkokul yıllarında başladığı atletizme pandemi sürecinde ara vermek zorunda kalmıştı. Ancak salgın sonrası yeniden atletizm sahasına adım atan genç sporcu, Türkiye Şampiyonası’nda gösterdiği performansla altın madalyayı kazandı. Bugüne kadar Türkiye'de 50 madalya kazanan Eylül, aynı zamanda 3 bin 556 puanla 18 yaş altı kategorisinde Türkiye rekorunu da kırmayı başardı.

EYOF’ta Türk Bayrağını Dalgalandırmak İstiyor

Eylül, 20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek olan 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF) madalya kazanarak, Türk bayrağını kürsüde dalgalandırmayı hedefliyor. Milli atlet, bu büyük organizasyona katılmadan önce antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor ve yarışmalar için hazırlığını en üst seviyeye taşıyor.

Mendil Kapmaca Oyununda Keşfedildi

Eylül Dönmez’in atletizme olan ilgisi, okulda oynadığı mendil kapmaca oyununda ortaya çıktı. Antrenörünün yeteneğini fark etmesi üzerine yetenek taraması projesiyle atletizme yönlendirilen Eylül, kısa süre içinde büyük bir başarı grafiği çizdi. İlk Türkiye şampiyonluğunu 2022 yılında kazanan Dönmez, “Ülkemizi temsil etmek başlı başına gurur verici bir şey. Kürsüye çıktığımda hissettiğim o duygu, o heyecan çok güzel. Gerçekten bir şeyleri başardığını hissetmek bambaşka bir mutluluk.” diyerek atletizmdeki tutkusunu vurguladı.

Bundan Sonraki Hedef: EYOF Madalyası

Eylül'ün antrenörü Metin Emin, 6 yıldır birlikte çalıştığı genç sporcusunun kısa sürede büyük başarılar elde ettiğini belirterek, “Eylül, ilk yarışmasında 5.28’lik bir uzun atlama derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu. O zamandan itibaren her yıl salon şampiyonu olmayı başardı. Şimdi hedefimiz 2025 EYOF. Bu organizasyon genç atletler için olimpiyat niteliğinde çok önemli bir yarışma. Hedefimiz madalya kazanmak. İnşallah kürsünün en üst basamağında yer alırız” dedi.

Eylül Dönmez'in Gelecek Hedefi: Olimpiyatlar

Eylül Dönmez, gelecekteki hedeflerini ise büyük bir özveriyle paylaştı: “EYOF ve Avrupa Şampiyonası gibi hedeflerimiz var. Ancak en büyük hedefim olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu yolda çok çalışacağım ve ilerleyen yıllarda başarılı sonuçlar almak istiyorum.”

Eylül Dönmez'in kısa sürede kazandığı başarılar, genç yaşına rağmen büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Atletizme olan tutkusuyla adından sıkça söz ettirecek olan Dönmez, 2025 EYOF’ta da ülkemizi gururlandırmak için elinden geleni yapacak.

Türkiye'nin Genç Atletlerinden Umut Verici Performanslar

15 yaşındaki Eylül Dönmez, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da kendini kanıtlamak için önemli bir fırsat yakalıyor. Genç yaşta kazandığı madalyalarla ülkemizin atletizm geleceği adına umut veren Dönmez, 2025 EYOF’ta kürsüye çıkarak Türk sporuna büyük bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Eylül Dönmez’in Başarıları, Türk Atletizmi İçin Yeni Bir Umut

Eylül Dönmez'in genç yaşta kazandığı başarılar, Türk atletizmi için büyük bir umut kaynağı. Hem kariyerinde kazandığı 50 madalya ile hem de 3 bin 556 puanla kırdığı rekorla adından söz ettiren Dönmez, şüphesiz ki gelecekte Türk sporunun yıldızlarından biri olacak.