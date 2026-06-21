Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, fonun aile kurumunu güçlendirmek ve gençlerin evlilik süreçlerine destek olmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Fonun, Türkiye’nin yer altı kaynaklarından elde edilen gelirlerle finanse edildiği ifade edildi.
Kredi tutarı ve şartlar güncellendi
Bakan Göktaş, fon kapsamında sağlanan desteklerin güncellendiğini belirterek:
- 18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL
- 26-29 yaş arası çiftlere 200 bin TL
kredi verildiğini aktardı. Kredilerin 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olduğu belirtildi.
Ayrıca gelir şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığı açıklandı.
Çocuk sahibi olanlara ek kolaylık
Fon kapsamında evlilik sonrası çocuk sahibi olan çiftlere ek avantajlar sağlanıyor. Buna göre:
- İlk çocukta 12 ay borç erteleme
- İkinci çocukta kalan borcun tamamen silinmesi
uygulamaları devreye alınıyor.
160 bin gence toplam 13,9 milyar TL destek
Bakan Göktaş, bugüne kadar:
- 278 bin başvuru alındığını
- 160 bin 598 gence kredi desteği verildiğini
- Toplamda 13 milyar 948 milyon TL ödeme yapıldığını
açıkladı.
13 binden fazla bebek dünyaya geldi
Fon kapsamında desteklenen 12 bin 942 çiftin 13 bin 126 çocuğunun dünyaya geldiği belirtilerek programın sosyal etkisine dikkat çekildi.
Eğitim ve danışmanlık desteği de veriliyor
Sadece maddi destek değil, aynı zamanda eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de 212 binden fazla gencin sürece dahil olduğu ifade edildi.