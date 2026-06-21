Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, fonun aile kurumunu güçlendirmek ve gençlerin evlilik süreçlerine destek olmak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Fonun, Türkiye’nin yer altı kaynaklarından elde edilen gelirlerle finanse edildiği ifade edildi.

Kredi tutarı ve şartlar güncellendi

Bakan Göktaş, fon kapsamında sağlanan desteklerin güncellendiğini belirterek:

18-25 yaş arası çiftlere 250 bin TL

26-29 yaş arası çiftlere 200 bin TL

kredi verildiğini aktardı. Kredilerin 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olduğu belirtildi.

Ayrıca gelir şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığı açıklandı.

Çocuk sahibi olanlara ek kolaylık

Fon kapsamında evlilik sonrası çocuk sahibi olan çiftlere ek avantajlar sağlanıyor. Buna göre:

İlk çocukta 12 ay borç erteleme

İkinci çocukta kalan borcun tamamen silinmesi

uygulamaları devreye alınıyor.

160 bin gence toplam 13,9 milyar TL destek

Bakan Göktaş, bugüne kadar:

278 bin başvuru alındığını

160 bin 598 gence kredi desteği verildiğini

Toplamda 13 milyar 948 milyon TL ödeme yapıldığını

açıkladı.

13 binden fazla bebek dünyaya geldi

Fon kapsamında desteklenen 12 bin 942 çiftin 13 bin 126 çocuğunun dünyaya geldiği belirtilerek programın sosyal etkisine dikkat çekildi.

Eğitim ve danışmanlık desteği de veriliyor

Sadece maddi destek değil, aynı zamanda eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de 212 binden fazla gencin sürece dahil olduğu ifade edildi.