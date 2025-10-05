M.C. yönetimindeki 34 HM 9980 plakalı otomobil, Sütlüce Mahallesi Uluzafer Caddesi ile Yaylalar Sokak kesişiminde A.B. idaresindeki 26 HD 037 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, cadde üzerinde park halinde bulunan 26 S 1785 plakalı otobüse çarptı. Kazada, sürücülerden A.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA