Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmandan çeşitli malzemeler çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir apartmandan elektrikli bisiklet ve yazıcı çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, "açıktan hırsızlık", "konut dokunulmazlığı ihlali" ve "mala zarar verme" olayını gerçekleştiren şüphelinin B.G. olduğunu belirledi.
Evinde olduğu tespit edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA