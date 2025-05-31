Erzincan'ın Refahiye ilçesi Dumanlı Tabiat Parkı'nda tatil yapanların, akşam karpuz verdikleri bozayı sabah geri geldi. Bir süre kapının önünde bekledikten sonra ayrılan bozayı, cep telefonuyla kaydedildi.

Refahiye ilçesine 10 kilometre uzaklıkta 2000 rakımdaki yaklaşık 9 bin hektarlık alanı çam ormanları, çayır ve bitkilerle kaplı Dumanlı Tabiat Parkı'nda tatil yapanlar, akşam saatlerinde yanlarına yaklaşan bozayıya karpuz verdi. Karpuzu parçalayarak yiyen ayı, bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Ormanda bungalov evde kalanlar, sabah saatlerinde bozayının gürültüsüne uyandı. Evin kapısı önüne kadar gelen bozayı, bir süre bekledikten sonra ormana giderek kayboldu. Vatandaşlar, akşam karpuz ikram ettikleri, sabah da kapılarına kadar gelen bozayıyı cep telefonlarıyla görüntüledi.