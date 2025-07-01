Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), doğalgaza zam yapıldığını açıkladı.

Yeni gelen zam ile birlikte konutlarda %24,6, sanayilerde kullanılan doğal gazda ise %7,86 oranında zam yapıldı.

EPDK NEDİR?

EPDK'nın temel görevlerinden biri, enerji fiyatlarının ve tarifelerinin düzenlenmesi veya onaylanmasıdır. Bu kapsamda, doğal gaz fiyatları ve tarifeleri konusunda da önemli bir yetkiye sahiptir.

EPDK, doğal gaz piyasasında adil rekabeti sağlamak, tüketici haklarını korumak, arz güvenliğini temin etmek ve piyasanın şeffaf ve istikrarlı çalışmasını güvence altına almak için çeşitli düzenlemeler yapar.

Doğal gaz fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktör etkili olur. Bunlar arasında uluslararası piyasalardaki doğal gaz fiyatları (ithalat maliyetleri), döviz kurları, iletim ve dağıtım maliyetleri, vergiler ve piyasa dengeleri yer alır.

EPDK, bu faktörleri dikkate alarak ve belirli formüllere göre tarifeleri belirler veya onaylar.

Ancak, bazen fiyat artışları Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından da doğrudan ilan edilebilir. BOTAŞ, doğal gazın toptan satışını ve ithalatını yapan bir kamu kuruluşu olup, uluslararası alım anlaşmaları ve maliyetler doğrultusunda toptan satış fiyatlarını belirlemede etkili bir konuma sahiptir.

Bu durumda EPDK, BOTAŞ tarafından açıklanan tarifeler üzerinde düzenleyici ve denetleyici bir rol oynar.

Kısaca, doğal gaz fiyatları EPDK'nın yetki ve denetimindedir. Kurum, enerji piyasalarının istikrarını sağlamak ve hem üretici hem de tüketicinin çıkarlarını dengelemek amacıyla tarifeler üzerinde düzenlemeler yapar.

Bu yetki, enerji piyasalarında oluşabilecek ani fiyat dalgalanmalarını veya haksız rekabeti önlemeyi hedefler.