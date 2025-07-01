Adana'da Serdar Yılmaz (42), bir süre önce eşi D.Y. ile boşanmalarından sorumlu tuttuğu H.D.'yi (61) tabanca ile yaraladıktan sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti.

Olay, saat 18.00 sularında merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi.

Serdar Yılmaz, bir süre önce eşi D.Y. ile boşandı. Ayrılığı kabullenemeyen Yılmaz, iddiaya göre, bu durumdan D.Y.’nin ilk eşinin annesi H.D.’yi sorumlu tuttu.

Yılmaz, akşam saatlerinde H.D.’nin evine giderek konuşmak istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayı ateşleyerek H.D.’yi göğsünden yaraladı ve ardından başına dayadığı silahı ateşledi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi görevlendirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Serdar Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı H.D. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından intihar eden Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.