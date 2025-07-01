Trabzonspor, 2024–2025 sezonu hazırlıklarını bugün akşam yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Trabzonspor, 2024–2025 sezonu hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanı ile devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği çift antrenman ile sürdürecek.