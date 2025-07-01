Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, taraftarlarına bu sezon teselli vermeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Benfica'dan Jurasek'i kiralayan yönetim bugün ise Roma'dan Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı.

OSAYİ İPTAL

Geçtiğimiz günlerde Bright Osayi Samuel'i İstanbul'a davet eden fakat son anda yaşanan krizden dolayı transferi iptal eden Beşiktaş gözünü o mevkiye dikti.

İNGİLTERE'DEN TERCİH

Southampton forması giyen Kyle Walker-Peters'ı gözüne kestiren Beşiktaş oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı. Başkan Serdal Adalı tarafından istenen transferde Beşiktaş'ın rakibi çok ve isteği büyük. İlerleyen günlerde bu transferde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

KARİYERİ

28 yaşındaki İngiliz futbolcu kariyerine Tottenham'da başladı. Tottenham ve Southampton'da oynayan isim toplam 284 maçta forma giydi. Bu maçlarda takımlarına 11 gol ve 20 asistlik katkı sağladı.