Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini yayımladı. Açıklamaya göre Temmuz ayında enflasyon yüzde 3,75 oranında arttı. Son 12 aylık dönemdeki toplam artış ise yüzde 65,15 olarak hesaplandı.

ENAG, resmi TÜİK verilerinden bağımsız olarak hazırladığı enflasyon raporunu kamuoyuyla paylaştı. Temmuz ayı itibarıyla fiyat artışları hız kesmeden devam ederken, E-TÜFE yıllık bazda yüzde 65,15’e çıktı.

Bağımsız ekonomistlerin ve akademisyenlerin oluşturduğu grup, piyasadaki gerçek fiyat hareketlerini yansıtmayı amaçladıklarını belirtirken, açıklanan rakamlar da vatandaşın günlük yaşantısında hissettiği pahalılığı doğrular nitelikte.

Temmuz ayında en fazla artışın gıda ve ev eşyası grubunda yaşandığı bildirildi. ENAG'ın verileri, enflasyonun özellikle dar gelirli kesim üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

TÜİK’in Temmuz ayı verileri ise henüz açıklanmadı.