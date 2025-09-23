Uzmanlara göre göz sağlığını korumanın yolu, küçük ama etkili alışkanlıklardan geçiyor. Uzun süre ekrana bakmak gözleri kurutuyor ve odaklanmayı zorlaştırıyor. Bu yüzden “20-20-20 kuralı” öneriliyor: Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 6 metre uzağa bakmak göz kaslarını rahatlatıyor.

Ayrıca dengeli beslenme de gözler için büyük önem taşıyor. Havuç, ıspanak ve balık gibi A ve omega-3 yönünden zengin gıdalar görme sağlığını destekliyor. Gözleri güneş ışınlarından korumak için kaliteli güneş gözlüğü kullanmak, sigaradan uzak durmak ve düzenli göz muayenesi yaptırmak da unutulmamalı.

Göz sağlığını korumak, yalnızca görme yetisini değil, genel yaşam kalitesini de artırıyor.